La comunidad de Carmelo tendrá una nueva instancia para participar en el proceso de elaboración del Plan Departamental de Salud Mental. La Dirección Departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) realizará el martes 18 de agosto el segundo espacio de intercambio abierto a la población.

El encuentro se desarrollará entre las 17.30 y las 19.30 en el Municipio de Carmelo, ubicado en José Pedro Varela 275.

La convocatoria forma parte del proceso impulsado por la Dirección Departamental de Salud para continuar profundizando el intercambio y la construcción colectiva en torno a la salud mental en el departamento.

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Un espacio abierto a la comunidad

La participación no está limitada a instituciones, organizaciones o especialistas. La invitación fue extendida a toda la comunidad de Carmelo, que podrá integrarse a esta segunda instancia del proceso.

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El encuentro dará continuidad al trabajo iniciado anteriormente y buscará generar un nuevo ámbito de participación en torno a la elaboración del Plan Departamental de Salud Mental.

Desde la Dirección Departamental de Salud se plantea esta instancia como un espacio para seguir profundizando el intercambio y la construcción colectiva sobre la temática.