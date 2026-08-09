El Aeropuerto Internacional de Carmelo fue modernizado e inaugurado en diciembre de 2022 después de una inversión cercana a US$ 10,5 millones. Las obras comprendieron una nueva terminal de pasajeros, mejoras en la pista, áreas para el desplazamiento y estacionamiento de aeronaves, iluminación, equipos de comunicación y una estación meteorológica.

La infraestructura quedó incorporada al sistema aeroportuario concesionado a la empresa Puerta del Sur. Pero una parte fundamental del funcionamiento aeronáutico permanece bajo responsabilidad del Estado, a través de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA).

Esa división de responsabilidades resulta clave para comprender lo que ocurre actualmente en Carmelo: el aeropuerto fue renovado, pero desde hace casi dos años carece de un servicio estatal destinado a proporcionar información a los pilotos que llegan o parten de la terminal.

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El servicio se denomina técnicamente AFIS, sigla en inglés de Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo. En términos sencillos, consiste en personal especializado que se comunica por radio con los pilotos y les transmite información disponible sobre otras aeronaves que están operando, condiciones de la pista, meteorología y cualquier circunstancia que pueda resultar importante para un vuelo seguro.

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No es una torre de control. Quien presta este servicio no autoriza despegues o aterrizajes ni ordena los movimientos de las aeronaves. Su función es proporcionar información que los pilotos utilizan para tomar sus decisiones.

Según documentos oficiales de DINACIA, este servicio figura como “no disponible” en Carmelo desde el 31 de octubre de 2024. Los avisos fueron renovándose durante 2025 y 2026 y el actualmente vigente extiende la situación, en principio, hasta el próximo 30 de octubre.

Esto no significa que el aeropuerto esté cerrado. Los vuelos pueden continuar realizándose, pero bajo procedimientos especiales y sin contar con esa asistencia informativa desde el propio aeropuerto.

Además, se encuentra temporalmente cerrada la oficina que habitualmente recibe y gestiona los planes de vuelo, es decir, la información que un piloto presenta antes de volar indicando, entre otros datos, desde dónde parte, hacia dónde se dirige y qué recorrido prevé realizar. Mientras esa dependencia no funciona, DINACIA establece otras vías para completar ese trámite.

Una solución que debía funcionar a distancia

El propio Plan Maestro de la Aviación Civil 2023-2028 de DINACIA había previsto una alternativa para Carmelo: brindar ese servicio de información a los pilotos desde otro lugar y mediante tecnología de comunicaciones. Es lo que técnicamente se denomina AFIS remoto.

La propuesta contemplaba que personal especializado pudiera atender a Carmelo sin encontrarse físicamente en el aeropuerto. Para hacerlo se necesitaban equipos que permitieran manejar las comunicaciones por radio a distancia, además de procedimientos específicos y funcionarios capacitados.

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DINACIA incluyó a Carmelo junto con Artigas, El Jagüel y Tacuarembó dentro de este proyecto. En el caso de Carmelo, el propio organismo destacó la importancia del aeropuerto por su vinculación con la actividad turística.

El cronograma establecía una primera etapa entre julio de 2024 y junio de 2025 para obtener recursos, instalar equipos y preparar el sistema. Luego, entre julio de 2025 y junio de 2026, estaba previsto desarrollar los procedimientos necesarios y capacitar al personal. Ese calendario no se concretó como estaba previsto.

Una licitación sin adjudicar

DINACIA realizó una licitación pública para adquirir nuevos sistemas de comunicaciones, equipos de grabación y tecnología destinada a brindar el servicio de información de vuelo a distancia.

La propia documentación estatal informó posteriormente que esa licitación no resultó adjudicada y que la adquisición debería retomarse en otro ejercicio.

Ese dato aporta una explicación concreta sobre al menos una de las dificultades que encontró el proyecto: el Estado no consiguió completar aquella compra. Sin embargo, no explica toda la situación.

A agosto de 2026, el servicio de información de vuelo de Carmelo continúa fuera de funcionamiento y en la documentación pública consultada no aparece una explicación definitiva sobre las razones.

DINACIA tampoco señala en sus avisos si la situación responde a falta de funcionarios, problemas con los equipos, demoras administrativas u otros motivos. Por esa razón, no existe base documental suficiente para atribuir actualmente el problema a una causa específica.

La obra y el servicio tienen responsables diferentes

Este punto permite evitar una confusión. La empresa que administra el aeropuerto y el organismo responsable de los servicios que reciben los pilotos no cumplen la misma función.

Puerta del Sur tiene responsabilidades relacionadas con la infraestructura y administración aeroportuaria dentro de la concesión.

DINACIA, en cambio, continúa siendo responsable estatal de los denominados servicios de navegación aérea, una expresión técnica que engloba distintas prestaciones destinadas a organizar, informar y asistir el movimiento seguro de las aeronaves.

Dentro de ese ámbito se encuentra el servicio de información que hoy permanece indisponible en Carmelo.

Por eso, la falta actual del AFIS no puede atribuirse simplemente al concesionario que administra la terminal. El servicio que no está funcionando corresponde al ámbito de responsabilidad del Estado.

Tampoco puede afirmarse, con la documentación conocida hasta ahora, que exista un incumplimiento jurídico. Para hacerlo sería necesario demostrar que el cronograma fijado en el Plan Maestro constituía una obligación legal y no una planificación administrativa.

Sí existe un hecho verificable: DINACIA no logró concretar en los tiempos establecidos en su propia planificación la solución a distancia prevista para Carmelo y el aeropuerto continúa sin ese servicio desde octubre de 2024.

La infraestructura está. La inversión fue realizada. El aeropuerto continúa operativo y conserva su condición internacional.

Lo que permanece sin una explicación pública completa es qué impide restablecer el servicio de información para los pilotos, qué ocurrió después de la licitación que quedó sin adjudicar y cuándo piensa el Estado poner en funcionamiento la solución que había proyectado para Carmelo.