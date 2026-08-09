El Grupo Cipriani anunció que el hotel y casino San Rafael de Punta del Este no abrirá durante la próxima temporada de verano, como estaba previsto inicialmente, debido a las demoras acumuladas en la ejecución de las obras. La empresa proyecta ahora inaugurar el complejo en la temporada 2027-2028.

En un comunicado, el grupo encabezado por el empresario Giuseppe Cipriani señaló que los trabajos atravesaron distintas circunstancias que extendieron los plazos, entre ellas la pandemia y los procesos de aprobación.

La compañía indicó que durante las últimas semanas mantuvo contactos con autoridades nacionales y departamentales, representantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Ramas Afines (Sunca), trabajadores y otros actores para intentar recuperar el cronograma, aunque no fue posible alcanzar ese objetivo.

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La postergación obligará, según la empresa, a reprogramar reservas, espectáculos, eventos internacionales y otros compromisos. También alcanza a más de 300 jóvenes que se capacitan desde febrero en la academia de hotelería y gastronomía instalada en Locanda Cipriani, con la expectativa de incorporarse al complejo.

El Grupo Cipriani informó que hasta ahora invirtió 250 millones de dólares en el proyecto San Rafael y unos 45 millones en la compra y refacción del edificio destinado a la academia. La inversión total prevista asciende a 700 millones de dólares.

El anuncio se produce después del conflicto registrado en junio entre el Sunca y la constructora Criba, responsable de las obras. El sindicato había denunciado irregularidades tras el cese de 14 albañiles y posteriores contrataciones de personal.