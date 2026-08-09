El profesor de Educación Física Marcelo Perrini fue reconocido en Conchillas por su labor docente, una distinción que recibió con agradecimiento y que motivó una reflexión sobre su vocación y el trabajo que desarrolla con los jóvenes.

Perrini se refirió públicamente al reconocimiento a través de sus redes sociales, donde expresó que lo recibió “con mucha humildad” y sostuvo que considera su tarea como parte del compromiso asumido con su profesión.

“Considero que mi labor como docente es simplemente cumplir con mi vocación, por lo que no sé si merezco tal distinción. Sin embargo, agradezco enormemente el detalle”, señaló.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El docente puso especialmente el acento en el vínculo con las nuevas generaciones y en la responsabilidad que implica acompañarlas durante su formación.

“Intentar guiar a los jóvenes es el mayor privilegio de mi carrera”, expresó Perrini.

En su publicación, el profesor también agradeció a Martín Alcalde Conchillas por el reconocimiento recibido.

Las palabras de Perrini reflejaron su valoración de la docencia como una tarea vinculada a la vocación y al acompañamiento de los jóvenes, más allá de la distinción recibida.