¿Qué es hoy un espacio público en Carmelo?

La respuesta ya no puede limitarse a Plaza Artigas, Plaza Independencia, la rambla o el entorno del Puente Giratorio. Esos lugares siguen siendo referencias centrales, pero actualmente forman parte de un espacio más amplio en el que se superponen territorio, participación, memoria y circulación digital.

Una plaza no es solamente su diseño, sus bancos o sus árboles. También es lo que la comunidad hace en ella, lo que recuerda, lo que reclama y lo que discute cuando algo cambia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La reciente controversia por la extracción de una mora en Plaza Artigas mostró con claridad esa transformación. El hecho ocurrió en el espacio físico, pero la discusión se expandió mediante fotografías, mensajes de vecinos, publicaciones periodísticas y una respuesta institucional. La plaza continuó existiendo, de otra manera, en el espacio digital.

Ese mecanismo también opera en sentido inverso. Una publicación puede modificar la percepción sobre un lugar y devolver una discusión a la calle.

Cuando la ciudad cambia de función

Las prácticas artísticas y culturales permiten observar otro aspecto del fenómeno.

Durante distintas ediciones de Arte + Juventud, plazas y espacios culturales de Carmelo fueron ocupados por espectáculos, intervenciones y propuestas participativas. En experiencias de muralismo colectivo, por ejemplo, el público dejó de ser únicamente espectador para convertirse en parte del proceso.

Algo similar sucede con eventos como la Fiesta del Puente. Durante algunas horas, la rambla deja de ser principalmente un espacio de circulación vehicular y se transforma en lugar de encuentro, escenario, feria y paseo. Ese cambio no es menor.

El espacio público nunca tiene una única función. Está sujeto a decisiones sobre quién circula, quién permanece, quién puede intervenir y qué actividades son consideradas legítimas. Por eso, una política cultural también es una política sobre el uso de la ciudad.

La ciudad que se ve y la ciudad que se cuenta

Autores como Marc Augé ayudaron a pensar cómo ciertos espacios contemporáneos tienden a volverse homogéneos, de tránsito rápido y escasa identidad. En el caso de Carmelo, la pregunta puede formularse de una manera más concreta: ¿cómo preservar singularidades locales en una época en la que muchas ciudades empiezan a parecerse en sus formas de consumo, señalización y comunicación?

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La respuesta no depende solamente de conservar edificios o monumentos. También importa cómo se construyen los relatos.

El Puente Giratorio, por ejemplo, no es solo infraestructura. Es patrimonio, imagen, memoria y símbolo. Cada discusión sobre su conservación o sobre la recuperación de elementos históricos también expresa qué versión de Carmelo se quiere proyectar.

Hoy esa proyección circula permanentemente en fotografías, videos, publicaciones oficiales, medios y redes sociales. Y allí aparece una disputa silenciosa: quién muestra Carmelo y desde dónde.

Del espectador al participante

Las prácticas participativas producen otro desplazamiento.

Una persona que asiste a una actividad cultural ya no necesariamente se limita a observar. Puede intervenir, fotografiar, comentar, compartir y reinterpretar lo que sucede.

Eso amplía la participación, pero no la vuelve automáticamente más democrática.

Las redes también seleccionan, jerarquizan y simplifican. Un conflicto complejo puede reducirse a una imagen o a una frase. Una actividad puede multiplicar su alcance o desaparecer rápidamente de la conversación pública.

El espacio virtual no reemplaza a la plaza. La prolonga.

Un espacio público híbrido

Carmelo es hoy una ciudad construida simultáneamente en el territorio y en su representación.

La rambla existe como lugar físico, pero también como fotografía. La plaza existe como espacio de encuentro, pero también como escenario de discusión. El puente existe como infraestructura, pero también como memoria compartida.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por eso el desafío ya no consiste solamente en mantener los espacios públicos.

También implica preguntarse quiénes pueden participar de ellos, qué usos se habilitan, qué historias se conservan y qué imágenes de la ciudad terminan circulando.

El espacio público contemporáneo de Carmelo está en esa intersección. Entre la calle y la pantalla. Entre aquello que ocurre y aquello que después se cuenta. Y es precisamente allí donde hoy se construye buena parte de la vida pública de la ciudad.