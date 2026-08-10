Las empresas uruguayas ya pueden acceder al Portal del Acuerdo Unión Europea-Mercosur acuerdomercosurunioneuropea.com.uy, una nueva herramienta desarrollada por la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país, Uruguay XXI, que reúne en un solo lugar la información necesaria para aprovechar las oportunidades comerciales que genera el acuerdo entre ambos bloques.

A partir de una posición arancelaria o del nombre de un producto, el portal permite consultar el tratamiento aplicable a cada bien, incluyendo el arancel vigente y su cronograma de desgravación, las cuotas de acceso preferencial, las reglas de origen y los requisitos exigidos por la Unión Europea para ingresar a ese mercado. La información se presenta de forma práctica y centralizada para facilitar la toma de decisiones de exportadores y potenciales exportadores.

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Además de concentrar la información técnica en un único punto de consulta, ofrece contenidos prácticos para planificar estrategias comerciales, adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias e identificar oportunidades de acceso al mercado europeo.

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La iniciativa adquiere especial relevancia para las micro, pequeñas y medianas empresas. Actualmente, las mipymes representan el 61% de las empresas uruguayas que exportan a la Unión Europea, aunque explican apenas el 3% del valor exportado hacia ese destino, lo que refleja el potencial de crecimiento de este segmento.

La Unión Europea es hoy el tercer destino de las exportaciones uruguayas de bienes. La reducción gradual de aranceles y el acceso preferencial previstos en el acuerdo abrirán nuevas oportunidades para productos uruguayos en uno de los mercados más importantes del mundo.

Además del portal, Uruguay XXI mantiene habilitado el canal de consultas [email protected], donde las empresas pueden recibir orientación técnica y asesoramiento especializado sobre el acuerdo y las condiciones de acceso al mercado europeo.