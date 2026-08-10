La Comisión Organizadora Departamental de Educación (CODE) de Colonia comenzó sus actividades de cara al IV Congreso Nacional de Educación y trabaja en la organización y difusión de las diferentes instancias que se desarrollarán en el departamento.

La Comisión informó que en esta etapa buscará promover una participación amplia, plural y descentralizada, con el propósito de acercar el debate educativo a las distintas localidades y comunidades del departamento.

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Participación y debate en Colonia

Entre las tareas previstas, la CODE se propone generar espacios de análisis y debate sobre los ejes temáticos del Congreso Nacional de Educación, además de informar sobre el cronograma de actividades, asambleas y resoluciones vinculadas al proceso en Colonia.

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La convocatoria estará dirigida a ciudadanos, docentes, estudiantes, comunidades educativas y organizaciones sociales, que podrán involucrarse en las diferentes instancias previstas durante el desarrollo del Congreso.

La Comisión también tendrá a su cargo la difusión de los mecanismos de participación y la información relacionada con las actividades que se realicen a nivel departamental.

Coordinación con los medios locales

Como parte de esta etapa, la CODE manifestó su disposición a mantener un vínculo permanente con los medios de comunicación de Colonia para facilitar la difusión de las actividades y de las formas de participación.

También anunció que estará disponible para coordinar entrevistas y visitas a medios, así como para ampliar la información relacionada con el Congreso y sus diferentes instancias.

En los próximos días, la Comisión Organizadora Departamental dará a conocer el calendario con las primeras actividades previstas en Colonia.

El comienzo de las sesiones de la CODE abre así la etapa departamental de preparación del IV Congreso Nacional de Educación, con la organización de las actividades, la difusión de sus contenidos y la convocatoria a los diferentes sectores interesados en participar.