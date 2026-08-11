La Intendencia de Colonia participará este miércoles 12 y jueves 13 de agosto en Expo Real Estate Argentina 2026, en el Hilton Buenos Aires, como parte de una estrategia para promocionar el departamento ante inversores, desarrolladores y actores vinculados al desarrollo económico.

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Colonia contará con un stand institucional y encabezará el workshop “Colonia para Vivir, Colonia para Invertir”, previsto para este miércoles a las 12.15 horas en la Sala Azul.

Participarán el intendente Guillermo A. Rodríguez; el director de Inversiones, Martín de Freitas; el presidente de la Asociación de Desarrolladores de Colonia, Andrés Castellano; y el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Colonia, Richard Brunelli.

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La instancia permitirá presentar oportunidades vinculadas con la inversión, el desarrollo urbano, la radicación de empresas y la generación de nuevos proyectos.

La agenda continuará el jueves con un encuentro organizado por la Intendencia en la Residencia de la Embajada de Uruguay en Argentina. La actividad reunirá a empresarios, desarrolladores, fondos de inversión, cámaras empresariales y representantes institucionales y del sector privado de Uruguay y Argentina.

Según la Intendencia, el departamento atraviesa un proceso de transformación y diversificación de su matriz productiva, con proyectos relacionados con servicios, economía del conocimiento, innovación, logística, desarrollo inmobiliario y turismo.

Las dos actividades buscan acercar Colonia al mercado argentino, establecer vínculos con potenciales inversores y fortalecer la presencia del departamento en ámbitos regionales relacionados con las inversiones y el desarrollo.