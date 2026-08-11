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La Policía investiga la muerte de un joven ocurrida durante la noche del lunes en el barrio Lomas de Carmelo. El caso es tratado, en esta primera etapa, como un presunto homicidio, mientras se procura establecer qué ocurrió y en qué circunstancias se produjo la muerte.

La información conocida hasta el momento es escasa y la investigación se encuentra en desarrollo. Por esa razón, todavía no es posible establecer públicamente la mecánica del hecho, sus antecedentes ni la eventual participación de otras personas.

El episodio ocurrió durante la noche del lunes 10 de agosto y dio lugar a una investigación que deberá reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias que rodearon su muerte.

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Por tratarse de una investigación en curso, cualquier versión sobre motivos, responsables o forma en que ocurrieron los hechos que no haya sido confirmada oficialmente debe manejarse con cautela.

La muerte de un joven vuelve así a colocar la atención policial sobre el barrio Lomas de Carmelo, mientras se esperan datos oficiales que permitan establecer con precisión qué sucedió.