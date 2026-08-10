El Comité de Base 25 de Agosto del Frente Amplio de Carmelo pidió la renuncia del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, y de su equipo de conducción, según expresó en un comunicado de prensa fechado el 7 de agosto.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La agrupación sostuvo que la conducción del Frente Amplio debería quedar en manos de una persona que, a su entender, pueda “recuperar y representar plenamente los principios y valores fundacionales” impulsados por Líber Seregni.

En el documento, el comité carmelitano manifestó además su discrepancia con el proceder del Gobierno y, especialmente, con la forma en que la actual dirección nacional conduce al Frente Amplio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Entendemos que ningún dirigente, más allá del cargo circunstancial que ocupe, puede situarse por encima de la militancia”, señala el comunicado.

Cuestionamientos al papel de los comités de base

El Comité 25 de Agosto afirmó que observa con preocupación el lugar que la dirección nacional asigna actualmente a los comités de base y a la militancia organizada.

Según expresa el documento, los comités han cumplido históricamente un papel central en la construcción política, el debate interno y el vínculo con la ciudadanía. Sin embargo, la agrupación de Carmelo considera que en los últimos tiempos su participación ha quedado principalmente vinculada a los períodos electorales y a determinadas instancias organizadas por la fuerza política.

En ese sentido, el comunicado cuestiona actividades como “El FA te escucha”, al considerar que no generan, desde su perspectiva, suficientes espacios de participación e intercambio. También señala que en distintas oportunidades los locales de militancia no son utilizados para desarrollar esas instancias.

Llamado a la militancia

El comité realizó además un llamado a los militantes del Frente Amplio para defender la unidad de la fuerza política y fortalecer la participación de las bases.

“Una fuerza política que nació desde la participación popular no puede prescindir de quienes le dieron origen y la sostienen día a día”, sostiene el documento.

Para el Comité 25 de Agosto, recuperar el protagonismo de la militancia y fortalecer los comités de base debe formar parte de las prioridades de la organización para reconstruir la confianza y reafirmar los principios que, según expresa, dieron identidad al Frente Amplio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El comunicado está firmado por el Comité de Base 25 de Agosto de Carmelo.

COMUNICADO DE PRENSA