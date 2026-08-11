El diputado Felipe Schipani (PC) presentó un proyecto de ley que propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años en Uruguay y establecer nuevas obligaciones para las plataformas digitales.

La iniciativa plantea, además, un régimen de “protección reforzada” para adolescentes de entre 15 y 17 años. Entre las medidas previstas se encuentran la configuración de máxima privacidad por defecto, el bloqueo del contacto con adultos desconocidos, la desactivación de la geolocalización pública, límites a las notificaciones nocturnas y la prohibición de publicidad basada en el perfilado de datos personales.

Según el proyecto, la responsabilidad por el cumplimiento de estas disposiciones recaería exclusivamente sobre las plataformas. Los niños, adolescentes y sus familias no serían sancionados.

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Multas y eventual bloqueo de plataformas

La propuesta establece distintos mecanismos de sanción para las empresas que incumplan la normativa, entre ellos apercibimientos, órdenes de adecuación y multas de hasta 10.000 unidades reajustables.

En casos considerados graves o reiterados, las multas podrían alcanzar las 20.000 unidades reajustables. Como última medida, el proyecto contempla la posibilidad de que se disponga judicialmente el bloqueo temporal de una plataforma.

También se establece que aquellas empresas con un volumen significativo de usuarios en Uruguay deberán contar con un representante legal y domicilio constituido en el país, con el objetivo de recibir notificaciones y responder solicitudes de información de las autoridades nacionales.

Evaluaciones de riesgo y diseños de las plataformas

El proyecto incorpora asimismo la exigencia de realizar evaluaciones de riesgo anuales y adoptar medidas de transparencia.

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También habilitaría la adopción de medidas frente a determinados mecanismos de diseño de las plataformas, entre ellos el desplazamiento infinito de contenidos, la reproducción automática y los sistemas de recompensas.

De acuerdo con la iniciativa presentada por Schipani, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) sería la autoridad de aplicación, en coordinación con la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública y otros organismos.