Estudiantes del Instituto de Formación Docente (IFD) de Carmelo ocuparon el centro educativo en rechazo a la iniciativa del Consejo Directivo Central (Codicen) que plantea un mecanismo de acreditación de saberes para la titulación de docentes que actualmente ejercen sin haber completado su formación.

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La medida es impulsada por estudiantes nucleados en el Centro de Estudiantes del IFD Carmelo.

El cuestionamiento está dirigido al denominado Plan de Titulación Docente. De acuerdo con la información difundida por los estudiantes durante la ocupación, la propuesta contempla la acreditación de saberes para docentes sin título que lleven más de ocho años desempeñándose en la enseñanza y tengan cursado al menos el 50% de una carrera de formación docente.

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Los estudiantes sostienen que la experiencia adquirida durante el ejercicio de la profesión debe ser reconocida, pero entienden que no puede sustituir la formación académica y pedagógica requerida para obtener el título docente.

El argumento de los estudiantes

“La experiencia en el aula importa, pero no reemplaza la formación”, señala uno de los mensajes difundidos por los ocupantes.

En el material elaborado para explicar los motivos de la medida, el Centro de Estudiantes afirma además que la acreditación en las condiciones planteadas desvalorizaría el trabajo docente y la formación de quienes completan la carrera. “Exigimos que el título docente siga siendo símbolo de una buena preparación académica y pedagógica”, expresa el comunicado gráfico.

Una medida inédita en el IFD de Carmelo

La ocupación incorpora un elemento particular a la movilización: de acuerdo con las fuentes gremiales consultadas, no existen antecedentes de una ocupación realizada por estudiantes en el IFD de Carmelo.

La protesta coloca así en el ámbito local una discusión vinculada con los mecanismos de titulación y el reconocimiento de la experiencia de quienes ya trabajan como docentes sin haber culminado la carrera.