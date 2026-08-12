El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizará el lunes 17 y el martes 18 de agosto dos instancias de diálogo en Carmelo dirigidas a trabajadores y representantes del sector empresarial. Las actividades se desarrollarán en la Casa de la Cultura, ubicada en 19 de Abril 246.

Según informó el ministerio, la primera jornada será el lunes 17 a las 12 horas y contará con la participación del inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, Luis Puig, y la subinspectora general, Andrea Bouret.

Durante el encuentro, Puig y Bouret presentarán el Compromiso Nacional por la Seguridad y Salud en el Trabajo.

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La segunda instancia tendrá lugar el martes 18, de 10 a 12 horas. Integrantes de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social abordarán asuntos relacionados con la seguridad y la salud laboral, los derechos fundamentales de los trabajadores y la normativa vigente sobre condiciones laborales.

También se brindará información sobre los mecanismos disponibles para realizar denuncias ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social.

Ambas actividades se realizarán en la Casa de la Cultura de Carmelo y forman parte de las instancias de diálogo promovidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con trabajadores y representantes empresariales.