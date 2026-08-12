La Comisión Interdepartamental de Personas Mayores (Cipem) del Congreso de Intendentes realizará este viernes 14 de agosto una sesión ordinaria en la Casa del Adulto Mayor de Durazno. La actividad comenzará a las 13.15.

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Uno de los principales asuntos será la aprobación de un Protocolo para Encuentros Departamentales y/o Nacionales de Personas Mayores, elaborado tras un año de trabajo. De ser ratificado, será elevado al plenario del Congreso de Intendentes.

La comisión también elegirá sus autoridades para el período 2026-2027 y recibirá a la abogada Ximena Rodríguez, asesora del diputado Martí Molins, quien presentará un proyecto de ley para la creación y regulación de centros de día para personas mayores.

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La jornada incluirá un intercambio con la Red de Adultos Mayores (Redam) y otras organizaciones de Durazno para conocer sus inquietudes y propuestas.

Previamente, a las 13.00, el Gobierno Departamental de Durazno realizará el relanzamiento de la Tarjeta Dorada, destinada a personas mayores de 60 años y gratuita tanto para beneficiarios como para comercios adheridos.