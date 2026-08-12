Estudiantes del Instituto de Formación Docente (IFD) de Carmelo ocupan este miércoles el centro educativo en rechazo al mecanismo de acreditación de saberes para docentes no titulados. La medida forma parte de una movilización que, según los estudiantes, también se desarrolla en otros institutos de formación docente del país.

Wendy Costia y Camila Ackerman, integrantes del Centro de Estudiantes explicaron en Radiolugares que el reclamo apunta a defender la formación y titulación docente y cuestionaron que la experiencia laboral pueda sustituir parte del proceso de formación académica.

“Sabemos que esto es una deuda histórica porque hace muchos años que hay docentes que trabajan sin estar recibidos, pero no consideramos que sea la manera de entregarles el título docente”, expresó Costia.

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Según señalaron los estudiantes durante una entrevista, el mecanismo cuestionado contempla la posibilidad de acreditar saberes a docentes que no culminaron su formación y que cuentan con determinada trayectoria académica y experiencia en el ejercicio de la docencia.

Los ocupantes sostienen que deberían buscarse alternativas que permitan a esos docentes completar sus carreras, en lugar de sustituir parte de la formación por el reconocimiento de la experiencia adquirida.

Reclaman que la experiencia no sustituya la formación

Durante la entrevista, las estudiantes remarcaron que no desconocen el valor de la experiencia acumulada frente a un grupo, pero entienden que esta no debería reemplazar la formación académica.

Mencionaron, entre otros aspectos, la importancia de cursar y aprobar asignaturas vinculadas con didáctica, pedagogía y psicología, además de las materias específicas de cada especialidad.

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“La experiencia es fundamental dentro de lo que es la formación docente, pero no reemplaza la formación”, señalaron.

Los estudiantes también plantearon que existen dificultades históricas para cubrir horas docentes en determinadas asignaturas, entre ellas matemática, física, química e inglés. Esa situación, explicaron, permite que estudiantes de formación docente comiencen a trabajar antes de finalizar sus carreras.

Frente a ese escenario, consideran necesario generar condiciones que faciliten la continuidad de los estudios. Entre las alternativas mencionaron un mayor acceso a becas, ayudas para transporte y otros mecanismos de apoyo para quienes necesitan trabajar mientras cursan la carrera.

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Una movilización que también se desarrolla en otros departamentos

De acuerdo con lo informado por las representantes estudiantiles, las movilizaciones contra este mecanismo se vienen desarrollando desde hace varios días en diferentes puntos del país.

Durante la entrevista mencionaron medidas en centros de formación docente de Colonia, Montevideo, Florida, Pando, Rivera y Canelones, entre otros lugares.

En Carmelo, los estudiantes resolvieron mantener ocupado el IFD durante la jornada de este miércoles.

Una asamblea definirá si continúa la ocupación

Para las 16 horas está prevista una asamblea general presencial en el propio Instituto de Formación Docente de Carmelo.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, funcionarios y otras personas interesadas en conocer el planteo y participar de la instancia.

En esa asamblea se analizará la situación y se resolverá si la ocupación del centro educativo continúa el jueves o finaliza este miércoles.

Los estudiantes señalaron que el objetivo de la movilización es defender la formación profesional y jerarquizar el trabajo docente. “Hay que darle valor a la profesión y a la voz que tiene el docente como formador”, expresaron durante la entrevista.