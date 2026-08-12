La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) presentará este viernes 14 de agosto, a las 14:00 horas, las convocatorias de +Local dirigidas a municipios y organizaciones de la sociedad civil.

La actividad se realizará en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva, Liniers 1324, y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de OPP.

La mesa de apertura estará a cargo de Rodrigo Arim, director de la OPP; José Manuel Arenas, coordinador de Descentralización y Nicolás Pereira, responsable de la División Cohesión Social.

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Una de las convocatorias está dirigida a los 136 municipios del país y financiará proyectos para diseñar, construir, equipar y mejorar espacios públicos destinados a infancias, adolescencias y juventudes.

La otra está destinada a organizaciones de la sociedad civil que presenten proyectos de desarrollo local y comunitario en localidades de hasta 20.000 habitantes, en áreas como infancias, adolescencias y juventudes, participación social, identidad local y desarrollo económico local.

A las 15:00 horas se realizará además el conversatorio “Espacios Públicos Integrales: referencias y experiencias para proyectos locales”, a cargo del equipo técnico de OPP.