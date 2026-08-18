Un incendio provocó daños materiales totales en el interior de una vivienda de Carmelo y, minutos después del hecho, un hombre mayor de edad se presentó voluntariamente ante la Policía y manifestó ser el autor del fuego. No hubo personas lesionadas.

El episodio ocurrió en una finca ubicada en la calle Isidoro Rodríguez. Personal de la Seccional 3ª concurrió al lugar después de recibir una comunicación del Centro de Comando Unificado (CCU) que alertaba sobre el incendio.

Cuando los efectivos llegaron, personal del Destacamento de Bomberos ya trabajaba para controlar y extinguir las llamas. Una vez realizada la intervención, se confirmó que el fuego no había causado lesiones a personas, aunque los daños en el interior de la vivienda fueron totales.

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Minutos más tarde, un hombre mayor de edad se presentó de forma voluntaria en la Seccional 3ª y manifestó ante los funcionarios policiales ser el responsable del incendio.

Según la información policial, al hombre se le practicó una espirometría que arrojó resultado positivo. La información proporcionada no precisa el nivel de alcohol detectado ni aporta detalles sobre las circunstancias en las que se habría iniciado el fuego.

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La Justicia fue informada del caso y dispuso que el hombre permaneciera en calidad de demorado hasta que la espirometría registrara resultado cero. También ordenó su emplazamiento ante la Fiscalía para continuar con las actuaciones y determinar las circunstancias del episodio.

La investigación permanece en curso.