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La cantante coloniense Luana recibió cinco nominaciones a los Premios Graffiti, uno de los reconocimientos de la música uruguaya. Las postulaciones de la artista aparecen en la nómina oficial del certamen y abarcan diferentes categorías vinculadas a su producción musical.

Luana fue nominada en la categoría solista femenina y también competirá por álbum del año y mejor álbum pop. A estas tres postulaciones se suman las correspondientes a mejor canción tropical y mejor canción de plena.

Las cinco nominaciones reflejan la presencia de la cantante en distintos apartados de la premiación, desde los reconocimientos generales a intérpretes y producciones discográficas hasta categorías vinculadas específicamente con canciones y géneros musicales.

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La participación de Luana en esta edición de los Premios Graffiti también incorpora representación coloniense dentro de la nómina de artistas postulados. La cantante ha desarrollado su carrera principalmente dentro de la música tropical y la plena, aunque las nominaciones recibidas comprenden también categorías generales y del pop.

Los Premios Graffiti distinguen anualmente diferentes trabajos y protagonistas de la música uruguaya. En su nómina se incluyen categorías destinadas a intérpretes, álbumes, canciones y distintos géneros musicales.

En esta oportunidad, Luana tendrá presencia en cinco categorías. Tres de ellas corresponden a reconocimientos como artista y a su producción discográfica: solista femenina, álbum del año y mejor álbum pop. Las otras dos están destinadas a canciones, con nominaciones a mejor canción tropical y mejor canción de plena.

Las postulaciones fueron incluidas en la nómina oficial difundida por la organización de los Premios Graffiti. De esta manera, la artista coloniense llegará a la instancia de premiación con cinco nominaciones distribuidas entre categorías generales y de género.