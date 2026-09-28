Colonia del Sacramento será sede el jueves 1.º y viernes 2 de octubre del Festival e’a! 2026, un encuentro cultural que reunirá ilustración, literatura, exposiciones, talleres y conciertos en distintos espacios de la ciudad.

Las actividades comenzarán a las 10:00 y se distribuirán entre el Bastión del Carmen, la Plaza de Toros y el Centro Regional de Profesores (CeRP), según la información proporcionada por la organización.

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Esta será la cuarta edición del festival, que se realiza con frecuencia bienal y que este año tendrá como eje la Cultura Oceánica. La propuesta convocará a artistas nacionales y de la región y sumará la participación de instituciones educativas y culturales.

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Una muestra iberoamericana sobre el océano

Entre los componentes de la programación se encuentra una muestra iberoamericana dedicada a la Cultura Oceánica. La propuesta se integrará a un encuentro que cruza diferentes disciplinas y lenguajes artísticos, desde la ilustración y la literatura hasta la música y las actividades formativas.

El desarrollo del festival en tres sedes permitirá extender las propuestas a diferentes ámbitos culturales y educativos de Colonia del Sacramento.

La participación de instituciones educativas forma parte también de la propuesta de esta edición, mediante actividades que vinculan la producción artística y cultural con espacios de formación.

Un festival reconocido por la UNESCO

Festival e’a! es codirigido por Valia Libenson y Rodolfo Bolaños y se organiza junto con instituciones educativas y culturales.

La edición 2026 cuenta además con el reconocimiento del Programa de Participación de la UNESCO, de acuerdo con la información suministrada por la organización.

El encuentro se desarrollará durante dos jornadas, el 1.º y 2 de octubre, desde las 10:00, con actividades en el Bastión del Carmen, la Plaza de Toros y el CeRP de Colonia del Sacramento.