La Calera de las Huérfanas será escenario el domingo 4 de octubre de la recreación teatral “Un día en la Estancia de Belén”, una propuesta que contará con la participación de más de 60 actores y se desarrollará como parte de las actividades del Día del Patrimonio.

La función comenzará a las 16:30 en el sitio patrimonial ubicado en el kilómetro 241 de la ruta 21, según informó la Asociación Civil Movimiento Pro Calera de las Huérfanas a través de la convocatoria difundida para la actividad.

La representación tendrá la dirección teatral de la profesora Estela Moreno y buscará recrear una jornada en la antigua Estancia de Belén, tomando como escenario el propio conjunto histórico de la Calera de las Huérfanas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una representación en el sitio patrimonial

La particularidad de la propuesta estará dada por la utilización del espacio histórico como escenario de la recreación. Más de 60 actores participarán de la puesta, de acuerdo con la información divulgada por la organización.

La actividad se inscribe en el Día del Patrimonio y forma parte de las obras y acciones de puesta en valor que se desarrollan en el lugar.

La Calera de las Huérfanas constituye así no solo el escenario de la representación, sino también el eje de una propuesta que vinculará teatro y patrimonio durante la jornada.

Entrada libre y gratuita

“Un día en la Estancia de Belén” comenzará a las 16:30 del domingo 4 de octubre y tendrá entrada libre y gratuita.

La convocatoria es organizada por la Asociación Civil Movimiento Pro Calera de las Huérfanas, que trabaja en la puesta en valor del sitio patrimonial.

Datos de la actividad: domingo 4 de octubre, a las 16:30, en la Calera de las Huérfanas, ruta 21, kilómetro 241. La entrada será libre y gratuita.