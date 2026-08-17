Estudiantes de la Escuela Técnica Superior Marítima de Montevideo visitaron el puerto de Nueva Palmira con el objetivo de conocer de primera mano su funcionamiento, observar las embarcaciones y complementar los conocimientos adquiridos durante su formación.

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La actividad contó con la participación de alumnos de las áreas de Maquinista Naval y Náutica y Pesca, vinculadas a la formación de futuros trabajadores del sector marítimo y portuario.

Durante la recorrida, los estudiantes tuvieron contacto con distintos actores que desarrollan tareas en la terminal y pudieron conocer aspectos relacionados con las operaciones portuarias y el funcionamiento de las embarcaciones.

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Según la información proporcionada a Carmelo Portal, participaron de la instancia el capitán de Puerto de Nueva Palmira, representantes de la Prefectura de Nueva Palmira, funcionarios de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y personal de Río Estiba.

También participó SAAM Towage, que puso a disposición sus remolcadores para que los estudiantes pudieran conocer sus características y funcionamiento.

La visita se desarrolló como parte del vínculo entre las instituciones vinculadas a la formación y los organismos y empresas que operan en el sector, con el propósito de acercar a los estudiantes al ámbito en el que podrán desempeñarse profesionalmente.