Un hombre de 43 años fue condenado en Carmelo a dos años y dos meses de penitenciaría por cuatro delitos, entre ellos tráfico interno de municiones, luego de ser detenido por efectivos policiales que lo buscaban en el marco de una investigación.

El hombre, identificado por las iniciales J.S.V. y poseedor de antecedentes penales, era requerido por la Policía por su vinculación con varios hechos.

Efectivos de la Seccional 3ª de Carmelo y personal del Área de Investigaciones realizaban tareas de inteligencia para establecer su paradero. Como resultado del operativo, lograron localizarlo y detenerlo.

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Tras ser puesto a disposición de la Justicia, el detenido compareció ante el Juzgado Letrado de Carmelo.

La Justicia lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado, un delito de tráfico interno de municiones, un delito de lesiones graves especialmente agravadas y un delito de resistencia al arresto, todos en régimen de reiteración real.

La pena impuesta fue de dos años y dos meses de penitenciaría.