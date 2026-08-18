El Municipio de Carmelo continúa con trabajos de mantenimiento y recuperación en plazas, zonas costeras y otros espacios públicos de la ciudad. Las intervenciones se desarrollaron durante las últimas semanas en distintos puntos y abarcaron desde limpieza y corte de pasto hasta tareas sobre la infraestructura.

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Entre los lugares intervenidos se encuentran la plaza Artigas, el predio Marcelo Bianchi, la plaza de las Naciones, la plaza Independencia, la rambla, Playa Seré, el Club de Pesca y los barracones, además de otros sectores de Carmelo.

Los trabajos comprenden el reacondicionamiento y la recuperación de espacios, limpieza, mantenimiento de áreas verdes y mejoras en infraestructura destinada al uso de la comunidad.

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Las intervenciones muestran una distribución de las tareas en diferentes sectores de la ciudad, en lugar de concentrarse en un único espacio. La actuación alcanza plazas, espacios recreativos, sectores de la costa y predios de uso público.

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones forman parte de las tareas que mantiene el Municipio para conservar y recuperar espacios públicos. No se detallaron plazos de finalización, montos destinados a las intervenciones ni un cronograma de los próximos trabajos.