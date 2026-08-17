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El 5.º Concurso Internacional de Pesca de Pejerrey Embarcado se desarrolló este lunes con la participación de 148 competidores y 47 embarcaciones, según informó la Subprefectura del Puerto de Carmelo.

Durante la competencia, personal de la dependencia de Prefectura realizó tareas de apoyo, vigilancia y supervisión con el objetivo de contribuir a la seguridad de los participantes y al normal desarrollo de la actividad náutica.

Para el operativo se dispuso una lancha con dos tripulantes y un bote semirrígido con otros dos efectivos. Las unidades permanecieron en la zona de competencia y prestaron especial atención a la navegación de las embarcaciones participantes y a las condiciones generales de seguridad.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Subprefectura, la actividad finalizó con normalidad y sin incidentes.