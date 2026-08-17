El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, recorrió las obras del Frontón del Real de San Carlos junto al secretario general de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Pablo Lombardi, y directores de la Intendencia, con el objetivo de observar el avance de los trabajos.

Durante la visita, Rodríguez señaló que las obras avanzan de acuerdo con lo previsto, pese a las condiciones climáticas que podían haber generado retrasos.

Según expresó el jefe comunal, los trabajos se mantienen dentro de los plazos establecidos y destacó el acompañamiento de la Federación Internacional de Pelota Vasca durante el proceso.

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Rodríguez también sostuvo que el nuevo escenario tendrá una importancia que irá más allá de la pelota vasca, ya que está previsto que pueda ser utilizado para otras disciplinas deportivas.

Además, remarcó el impacto que la obra puede tener sobre el Real de San Carlos, tanto desde el punto de vista deportivo como urbano y patrimonial.

En septiembre probarán la pared de vidrio

Pablo Lombardi destacó el avance registrado durante el último mes y valoró el trabajo realizado para que Colonia sea subsede del campeonato mundial.

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El dirigente informó que durante septiembre está prevista la prueba de la pared de vidrio del frontón, uno de los componentes centrales de la infraestructura deportiva.

También confirmó que en Colonia competirán equipos de Euskadi, Francia, México, Estados Unidos y España.

Las entradas para los partidos que se disputarán en el departamento ya se encuentran disponibles a través de la plataforma RedTickets, según informó Lombardi.

La recorrida permitió mostrar uno de los frentes de obra vinculados a la preparación de Colonia como subsede del Mundial de Pelota Vasca, mientras continúan los trabajos en el Frontón del Real de San Carlos.