Colonia salió a buscar turistas brasileños en tres de las principales ciudades de ese país. No fue solamente a mostrar fotografías del Barrio Histórico. La oferta presentada incluyó la Plaza de Toros Real de San Carlos, gastronomía, hotelería, turismo de reuniones, el enoturismo de Carmelo, la Ruta del Queso y las costas del departamento.

La Asociación Turística del Departamento de Colonia participó de los roadshows organizados por el Ministerio de Turismo y la Cámara Uruguaya de Turismo en Porto Alegre, San Pablo y Río de Janeiro. Según informó la entidad, además de presentar el destino mantuvo reuniones individuales con operadores turísticos y agencias de viajes.

El dato importa porque detrás de una gira de promoción existe una cadena bastante concreta: primero hay que conseguir que el operador conozca el destino; después, que decida incorporarlo a su oferta; finalmente, que consiga venderlo.

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El comunicado cuenta el primer movimiento. Sobre los otros dos todavía no hay resultados.

Una Colonia que intenta dejar de ser una sola postal

Hay una decisión visible en la forma en que fue presentado el departamento en Brasil.

Colonia del Sacramento continúa ocupando un lugar central, con el Barrio Histórico y la Plaza de Toros, pero el discurso no termina allí. Carmelo aparece asociado al enoturismo; el este, a la Ruta del Queso; y a eso se agregan las costas, la gastronomía, la hotelería y el turismo de reuniones.

La enumeración puede parecer parte del repertorio habitual de una presentación turística. Mirada con más atención, muestra una estrategia: vender el departamento y no solamente su destino más reconocido. Esa diferencia es relevante.

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El turista que llega por un único atractivo puede recorrerlo y marcharse. Una oferta formada por distintas experiencias abre otra posibilidad: que se desplace, consuma servicios diferentes y permanezca más tiempo.

El comunicado no informa datos sobre estadía media ni establece que ese sea el resultado de la estrategia. Pero la oferta que se presentó en Brasil permite advertir esa dirección: hay un intento de mostrar que dentro de Colonia existen razones para seguir viajando después de visitar su principal puerta de entrada turística.

Carmelo consiguió un lugar reconocible en el relato

Para Carmelo, la presentación deja una señal particular. Cuando hubo que resumir el departamento ante el mercado brasileño, la ciudad apareció vinculada al enoturismo.

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Los destinos turísticos compiten también por asociaciones simples. París no necesita explicar demasiado qué significa la Torre Eiffel y Mendoza construyó durante décadas su identificación con el vino. Cuanto más clara es la asociación entre un territorio y una experiencia, menos esfuerzo requiere explicar por qué vale la pena visitarlo.

Carmelo empieza a ocupar ese espacio dentro de la promoción departamental: es el lugar del vino.

Eso puede resultar valioso, pero también impone una exigencia. Si esa es la promesa con la que se sale a buscar turistas, la experiencia que encuentra el visitante debe estar a la altura de lo que se promociona: acceso a las propuestas, información, reservas, transporte, gastronomía, alojamiento y posibilidades de combinar actividades.

La promoción puede llevar al turista hasta la puerta. Después empieza el trabajo del destino.

El turista brasileño no compra nuestros límites internos

Hay otro aspecto que la gira deja en evidencia. Desde Colonia solemos mirar el departamento dividido en localidades, municipios, emprendimientos y zonas con identidades propias. Para un operador de San Pablo o Río de Janeiro, esas fronteras tienen bastante menos importancia. Lo que recibe es un producto llamado Colonia. Y eso cambia la perspectiva.

Una bodega de Carmelo, una experiencia gastronómica, el Barrio Histórico, la Plaza de Toros o la Ruta del Queso pueden competir entre sí por la atención del visitante. Pero también pueden formar parte de un mismo viaje.

La fortaleza del mensaje presentado en Brasil está precisamente ahí: por separado son atractivos; juntos pueden convertirse en itinerario.

El desafío es que esa unidad que funciona en una presentación comercial exista también cuando alguien intenta organizar el viaje.

No alcanza con decirle al turista que hay mucho para hacer. Tiene que ser sencillo descubrirlo, reservarlo, conectarlo y pagarlo.

Del “notable interés” a los datos

La Asociación Turística cerró su comunicación con una valoración favorable. Habló de un balance “sumamente positivo” y de un “notable interés” de los agentes turísticos de las ciudades visitadas.

En turismo, una ronda de negocios comienza con tarjetas, reuniones y presentaciones. Su resultado aparece después, cuando los contactos se convierten en productos comercializados y los productos, en pasajeros.

La propia Asociación informó que continuará realizando un seguimiento de los contactos obtenidos. Allí habrá una segunda historia para contar: qué quedó de la gira una vez terminadas las presentaciones.

Hay algo que una misión de estas características obliga a hacer antes de viajar: resumir un territorio. Frente a un operador brasileño no hay tiempo para contar todo Colonia. Hay que elegir. Y cada elección produce una imagen.

Patrimonio para Colonia del Sacramento. Vino para Carmelo. Quesos en el este. Costa. Gastronomía. Hotelería. Reuniones. Ese fue el departamento presentado en Brasil.

No es necesariamente todo lo que Colonia es, pero sí aquello que sus promotores consideraron capaz de competir por la atención del mercado brasileño.

Por eso la gira deja una discusión que va más allá de los tres roadshows: si el departamento consigue articular esas propuestas, puede ofrecer algo más que una colección de atractivos. Puede ofrecer un recorrido.

La promoción ya hizo su parte inicial: puso esa Colonia frente a operadores de Porto Alegre, San Pablo y Río de Janeiro. Ahora falta el dato que realmente permitirá evaluar la apuesta: cuántos de esos contactos terminarán trayendo turistas al departamento y cuánto territorio conseguirán hacerles recorrer.