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Una moto fue denunciada como robada en Carmelo por segunda vez en un período de 20 días, según una publicación difundida con fotografías del vehículo y de su matrícula.

De acuerdo con la información proporcionada en la publicación, el hecho ocurrió en calle Uruguay 729. El vehículo es una moto Baccio PX 125, de color gris, con matrícula uruguaya LSB 4217.

“Robada por segunda vez en 20 días”, señala el mensaje que acompaña las imágenes y solicita colaboración para localizar el vehículo.

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En una de las fotografías puede observarse la moto y en otra aparece en primer plano la matrícula LSB 4217.

La información disponible surge de la publicación compartida y, hasta el momento, no se cuenta con información oficial que permita establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni confirmar si existe una denuncia policial.

Quienes puedan aportar información sobre el vehículo deberán comunicarla a las autoridades policiales.