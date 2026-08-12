Un celular fue encontrado en la vereda de la Plaza de Deportes, frente al Liceo Nº 1 de Carmelo, y se busca a su propietario para poder devolverlo.

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La persona que encontró el teléfono se comunicó con Carmelo Portal para solicitar la difusión de la información y facilitar su devolución.

Quien haya perdido un celular en esa zona puede comunicarse al 091 478 147 para brindar los datos correspondientes y coordinar la entrega del dispositivo.

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