Un lector de Carmelo Portal hizo llegar un mensaje de agradecimiento dirigido a todas las personas que participaron y colaboraron en la feria “Todos por Escuela 23 de Polancos”.

En la comunicación, destacó el trabajo del equipo organizador y de quienes acompañaron la actividad durante la jornada, desarrollada con el objetivo de apoyar a la institución educativa.

“Gracias a todo el equipo y a todos quienes colaboraron el día de la feria ‘Todos por Escuela 23 de Polancos’”, expresó el mensaje enviado.

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La solicitud remarca el reconocimiento a la participación comunitaria y al aporte de vecinos, familias y colaboradores que hicieron posible la realización de la feria.