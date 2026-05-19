Se extravió un celular Redmi y su dueño necesita recuperarlo con urgencia, ya que no se trata solo de un teléfono: es una herramienta de trabajo.

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En el dispositivo hay contactos, mensajes, gestiones y parte de la actividad diaria de una persona que depende de ese celular para poder cumplir con sus tareas. Por eso, su pérdida genera una preocupación especial.

Quien lo haya encontrado o tenga alguna información que pueda ayudar a recuperarlo puede comunicarse con Carmelo Portal. La persona que lo perdió agradecerá profundamente el gesto y se gratificará su devolución.

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En estos casos, una pequeña acción puede resolver un gran problema. Devolverlo es ayudar a alguien a recuperar no solo un objeto, sino una parte importante de su jornada laboral.