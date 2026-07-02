El ministro de Turismo, Pablo Menoni, afirmó que el Ministerio analiza distintas alternativas para encontrar una solución definitiva al Hotel Casino Carmelo, aunque reconoció que la concesión del inmueble “no es fácil” y que, por el momento, no hay una fórmula definida.

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“Desde el Ministerio queremos y vamos a encontrar una solución definitiva”, dijo Menoni en visita a Colonia. El jerarca señaló que esa salida podría concretarse “por algunas de las vías” que se están estudiando, entre ellas la concesión, aunque también mencionó “otras opciones” que el Ministerio está buscando.

Menoni indicó que el tema cuenta con la colaboración de la Intendencia de Colonia y del senador Nicolás Viera. También señaló que está bajo la órbita de la Dirección Nacional de Turismo, encabezada por Cristian Pos, a quien definió como una personal de la zona que conoce muy bien la situación.

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“La respuesta concreta es que estamos analizando diferentes opciones”, expresó el ministro. En ese sentido, remarcó que el gobierno no quiere generar expectativas que luego no puedan cumplirse.

“No es fácil la concesión y no queremos, sobre todo, crear falsas expectativas, porque entendemos que no podemos jugar con la ilusión de un pueblo como Carmelo”, afirmó.

No hay demanda

Consultado sobre las dificultades para avanzar en una solución, Menoni sostuvo que el principal problema ha sido la falta de demanda. Según explicó, no hubo interés suficiente en las condiciones planteadas en el pliego de licitación de la administración anterior.

“Es muy sencillo: la falta de demanda”, señaló. “La falta de demanda para lo que en el pliego de licitación de la administración anterior se puso”, agregó.

El ministro también dijo que las alternativas vinculadas al inmueble suelen aparecer asociadas a algún pedido relacionado con el casino, aspecto que, según indicó, tampoco resulta sencillo.

“Siempre viene atado con algún pedido, digamos, de casino, que no está fácil tampoco”, sostuvo.

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Menoni afirmó que una propuesta basada únicamente en el funcionamiento de un hotel no ha demostrado ser suficiente para atraer interesados.

“Un hotel por un hotel solo, con la demanda que tenemos, nosotros entendemos, y la fuerza de los hechos así nos lo demostró, que no hay interés”, expresó.

Por esa razón, el ministro planteó que la solución para el Hotel Casino Carmelo debería incluir algo más que una propuesta hotelera.

“Hay que construir una solución que implique no sólo hotel, sino alguna otra cosa más”, afirmó.

Sobre el estado actual del proceso, Menoni fue cauto y reiteró que la situación presenta dificultades.

“Por el momento no la vemos fácil”, concluyó.