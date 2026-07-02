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El invierno entró esta semana en la región no como una estación del calendario, sino como una presencia física. Llegó con viento del sur, con aire helado sobre la piel, con campos blancos en Argentina y con una pregunta que empezó a circular también de este lado del Río de la Plata: hasta dónde puede avanzar esta masa polar sobre Uruguay.

El episodio tiene su centro más visible en Argentina destaca el informe de MetSul. Una intensa incursión de aire de origen antártico avanzó desde la Patagonia hacia el centro y el norte del país vecino, con temperaturas bajo cero, heladas generalizadas y nevadas en provincias donde el fenómeno no siempre forma parte del paisaje cotidiano.

El Servicio Meteorológico Nacional argentino ya había advertido que, entre el miércoles 1º y el jueves 2 de julio, el aire antártico alcanzaría la franja central y el norte del país. El organismo señaló que en Patagonia y Cuyo podían registrarse mínimas de entre -12 °C y 0 °C, con valores incluso inferiores a -20 °C en sectores de la meseta patagónica. También anticipó nevadas en la meseta patagónica, zonas bajas de Cuyo y áreas serranas de Córdoba, San Luis y el noroeste argentino.

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Este jueves, la postal dejó de ser pronóstico y pasó a ser registro. Según datos de estaciones del SMN recopilados por MetSul Meteorología, las temperaturas mínimas llegaron a -14,2 °C en Maquinchao, -11,5 °C en Esquel, -10,9 °C en Bariloche, -9,8 °C en Cipolletti, -9,4 °C en Perito Moreno, -8,5 °C en Neuquén y -8,1 °C en El Bolsón. En el Gran Buenos Aires, Ezeiza descendió a -2,1 °C.

La nieve también apareció lejos de sus territorios más habituales. En la provincia de Buenos Aires hubo reportes de nieve y aguanieve en Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres. En Necochea, Mar del Plata y Miramar se registraron pequeños gránulos de hielo que cubrieron el suelo de blanco. También hubo nevadas en localidades de Mendoza, San Juan, Córdoba y Tucumán, entre ellas La Cumbrecita, Villa del Pocho, Santa Rosa de Calamuchita y Tafí del Valle.

La escena argentina ayuda a entender la dimensión del fenómeno. No se trata solo de una mañana fría. Es una masa de aire polar extensa, con capacidad de alterar el paisaje, desplazar las temperaturas por debajo de los valores habituales y producir precipitaciones invernales en zonas donde la nieve suele ser una excepción.

En Uruguay, el fenómeno se observa con atención por la cercanía geográfica y por las condiciones atmosféricas presentes. MetSul señaló que la combinación de humedad y aire muy frío en altura podía favorecer este jueves la ocurrencia aislada de precipitaciones invernales, como nieve o nieve mezclada con lluvia, en departamentos del sur, centro y este del país.

Inumet, por su parte, preveía para este jueves en el área metropolitana una jornada nubosa, con períodos de cielo cubierto, chaparrones, bajas temperaturas y bajas sensaciones térmicas. El pronóstico indicaba una mínima de 3 °C y una máxima de 10 °C, con viento del suroeste y sur de entre 10 y 30 kilómetros por hora, y rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Para el viernes, el instituto anunciaba heladas agrometeorológicas, bajas temperaturas y neblinas.

Hasta el mediodía de este jueves, Inumet no tenía advertencias ni avisos meteorológicos vigentes. Ese dato no elimina el frío, pero ordena la lectura del evento: Uruguay queda bajo la influencia de la misma masa de aire, aunque sin una advertencia oficial activa al momento de la consulta.

La diferencia entre frío intenso y nieve depende de una combinación precisa. No alcanza con que la temperatura baje. Para que se produzcan precipitaciones invernales se necesitan humedad, aire suficientemente frío en distintas capas de la atmósfera y precipitación en el momento adecuado. Por eso, en Uruguay, donde la altitud es baja en la mayor parte del territorio, la nieve es un fenómeno raro y generalmente aislado.

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Aun así, el episodio regional instala una vigilancia especial. El sur, el centro y el este del país aparecen como las zonas más observadas por la posibilidad de algún evento puntual de nieve, aguanieve o precipitación helada. En la práctica, el impacto más extendido para Uruguay será el frío sostenido, la baja sensación térmica, el viento del sur y la posibilidad de heladas.

En Carmelo y la región suroeste, la señal más concreta es la entrada de aire frío sobre el Río de la Plata y el litoral sur, con jornadas de abrigo, humedad y viento. El río, que durante buena parte del año suaviza el clima, también puede hacer más persistente la sensación de frío cuando el aire polar se instala y la nubosidad impide que el sol gane terreno.

La ola polar que dejó nieve en la provincia de Buenos Aires funciona como una advertencia regional. El frío no reconoce fronteras administrativas; avanza por capas, por presión, por humedad, por viento. Cruza sierras, campos y costas. Llega a los techos, a los caminos, a las manos.

En Argentina, la mañana se volvió blanca en lugares donde la nieve todavía conserva el carácter de acontecimiento. En Uruguay, el fenómeno se sigue con menos espectáculo, pero con la misma señal meteorológica de fondo: una masa de aire polar domina la región y mantendrá el ambiente invernal, con temperaturas bajas y condiciones propicias para heladas.

El episodio recuerda que el invierno austral puede, en algunos días, recuperar una intensidad que parecía reservada a latitudes más lejanas. Esta vez, el frío bajó desde el sur, encontró humedad en el camino y convirtió una irrupción polar en una noticia regional.