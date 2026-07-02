El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, entregó este jueves una plaqueta recordatoria al subjefe de Policía del departamento, Héctor Amaro, con motivo de su retiro.

El reconocimiento se realizó en la Jefatura de Policía de Colonia y destacó el compromiso institucional y la colaboración permanente de Amaro en el desempeño de sus funciones.

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La instancia contó con la presencia del jefe de Policía, comisario general retirado Paulo Costa; el director de Coordinación Ejecutiva, Mauricio Silveira; el director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell; y el director de Asesoría en Compras, Hugo Sosa.

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La entrega de la plaqueta formó parte de un acto de reconocimiento a la trayectoria de Amaro dentro de la institución policial y a su vínculo de trabajo con el gobierno departamental.