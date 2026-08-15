Colonia concentró el 25% de los proyectos aprobados en la primera convocatoria de asistencia técnica de Activa Turismo: 10 de las 40 iniciativas seleccionadas en todo el país pertenecen al departamento. El dato no solo lo coloca al frente de la participación territorial, sino que muestra hacia dónde busca expandirse una parte de su oferta turística.

El programa, impulsado por el Ministerio de Turismo y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), no financia en esta primera instancia grandes inversiones. Su punto de partida es otro: diagnosticar cada negocio, revisar su propuesta de valor y construir un plan que permita mejorar productos, experiencias y comercialización.

Cada empresa recibirá hasta 20 horas de asistencia especializada durante un máximo de dos meses, incluida al menos una visita presencial. Activa Turismo financiará hasta el 80% del costo y la empresa aportará el 20% restante.

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De producir a generar una experiencia turística

La resolución final de ANDE permite observar una particularidad de Colonia: solamente dos de sus diez proyectos corresponden al rubro tradicional de alojamiento. El resto proviene de actividades tan diferentes como elaboración de vinos y lácteos, gastronomía, viveros, conservas, comercio de alimentos y ecoturismo.

Ese perfil permite identificar el objetivo económico de la iniciativa: incorporar valor turístico a actividades que ya existen. En lugar de limitar la oferta a dónde alojarse, se procura generar nuevos motivos para visitar, permanecer y consumir en el territorio.

Los diez proyectos aprobados para Colonia son:

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Manuel Lobo 281 S.R.L. : “Fortalecimiento de Propuesta Sustentable de la Posada”, dentro del sector de alojamiento.

: “Fortalecimiento de Propuesta Sustentable de la Posada”, dentro del sector de alojamiento. Caliu Earthship Ecolodge , de Jesica Daniela Trosman: propuesta de alojamiento turístico.

, de Jesica Daniela Trosman: propuesta de alojamiento turístico. Litoral Hemp : proyecto “Turismo Cannábico”, vinculado a una empresa registrada en comercio mayorista.

: proyecto “Turismo Cannábico”, vinculado a una empresa registrada en comercio mayorista. Javier Moreira : “Mejora en experiencia turística”, correspondiente al sector gastronómico.

: “Mejora en experiencia turística”, correspondiente al sector gastronómico. Susana Ivonne Guerrero Carminati : “Fortalecimiento de Propuesta innovadora”, desde el comercio especializado de alimentos.

: “Fortalecimiento de Propuesta innovadora”, desde el comercio especializado de alimentos. Darío Salle Manitto : mejoramiento de la experiencia turística en Vivero Centro Verde , incorporando a la actividad de propagación de plantas una dimensión turística.

: mejoramiento de la experiencia turística en , incorporando a la actividad de propagación de plantas una dimensión turística. Granja Los Fundadores SAS : diseño de una experiencia turística integrada a la elaboración de mermeladas y conservas.

: diseño de una experiencia turística integrada a la elaboración de mermeladas y conservas. Manba SAS : diseño de una experiencia turística en una nueva bodega, vinculando producción de vino y turismo.

: diseño de una experiencia turística en una nueva bodega, vinculando producción de vino y turismo. Nelsi Raquel Troche Font : “La Cremerie: más que una quesería, un destino para descubrir”, orientada a transformar la elaboración de productos lácteos en una experiencia para visitantes.

: “La Cremerie: más que una quesería, un destino para descubrir”, orientada a transformar la elaboración de productos lácteos en una experiencia para visitantes. Centro Emmanuel: mejora de su oferta ecoturística.

Por qué Colonia aparece con fuerza

La composición de los proyectos muestra que el departamento dispone de una base productiva que puede integrarse al turismo sin depender exclusivamente de nuevas infraestructuras hoteleras. Vino, quesos, producción vegetal, gastronomía y alimentos elaborados pasan a ser parte potencial de una experiencia turística.

El efecto buscado es diversificar el producto turístico y profesionalizar pequeñas y medianas propuestas. Si esas actividades consiguen atraer visitantes por sí mismas, pueden ampliar el gasto turístico hacia otros sectores y generar circuitos complementarios al alojamiento y a los atractivos ya consolidados.

La asistencia técnica es, además, la puerta de entrada a una segunda instancia. El Componente 2 de Activa Turismo prevé apoyo económico no reembolsable para ejecutar los planes elaborados en esta primera etapa, con postulaciones entre el 31 de agosto y el 13 de noviembre.

Por eso, la selección de las diez empresas no supone todavía la ejecución de las inversiones. Representa una fase de diagnóstico y planificación. El resultado económico dependerá de cuántas propuestas logren transformar esa asistencia en productos comercializables y capaces de sumar nuevas experiencias a la oferta turística de Colonia.