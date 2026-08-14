MetSul Meteorología advirtió que Uruguay podría enfrentar un episodio de lluvias excesivas a extremas durante la primera mitad de la próxima semana, con acumulados de entre 100 y 300 milímetros en algunas zonas y riesgo de inundaciones y crecidas repentinas de ríos y arroyos.

El servicio meteorológico brasileño señala que el período de mayor inestabilidad se extendería entre el domingo 16 y el miércoles 19 de agosto, debido a un sistema frontal que permanecerá durante varios días entre Uruguay y el estado brasileño de Rio Grande do Sul.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según el pronóstico publicado este viernes 14 por MetSul, los departamentos con mayor riesgo son Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Salto, Paysandú, Durazno, Tacuarembó, Río Negro, Lavalleja y Florida.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La previsión indica que en algunas zonas del país los acumulados podrían situarse entre 100 y 300 milímetros, e incluso alcanzar valores superiores de forma localizada. MetSul advierte que semejantes cantidades de lluvia podrían provocar inundaciones, desbordamientos de cursos de agua y problemas para circular por rutas y caminos particularmente vulnerables a anegamientos.

Varios días con lluvias y tormentas

El episodio comenzaría a configurarse el domingo con la formación de un frente cálido y el ingreso de una corriente de aire cálido y húmedo desde el norte. Al interactuar con una masa de aire frío, se generarían condiciones favorables para lluvias fuertes o intensas, tormentas eléctricas, abundante actividad de rayos y granizo.

Durante el lunes 17 y el martes 18 se establecería, de acuerdo con MetSul, un patrón de bloqueo atmosférico que dificultaría el desplazamiento del sistema frontal. Como consecuencia, el frente podría permanecer semiestacionario y oscilar entre Uruguay y el sur de Brasil.

Ese comportamiento es uno de los factores que explican los elevados acumulados previstos: las precipitaciones podrían repetirse durante varios días sobre las mismas zonas.

MetSul pone especial atención sobre los departamentos del centro, norte y este de Uruguay. Para el sur también se pronostican lluvias importantes. En Montevideo, por ejemplo, podrían registrarse precipitaciones intensas y acumulados elevados, aunque el pronóstico señala valores menos extremos que los previstos para el centro y norte del territorio.

Los modelos coinciden en lluvias abundantes

Las proyecciones analizadas por MetSul incluyen modelos meteorológicos del Reino Unido, Alemania, el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio y Canadá. Todos muestran un escenario de precipitaciones abundantes, aunque presentan diferencias sobre la ubicación exacta de los mayores acumulados.

Algunos modelos concentran los registros más importantes sobre Uruguay, mientras otros desplazan parte de las lluvias más intensas hacia el oeste y sur de Rio Grande do Sul.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

MetSul remarca que la ubicación del frente puede cambiar durante los próximos días, por lo que también puede modificarse la distribución de los mayores acumulados. Por esa razón, recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos.

Riesgo de inundaciones y crecidas

La persistencia de las precipitaciones constituye uno de los principales factores de riesgo. Según MetSul, los volúmenes previstos pueden generar inundaciones y crecidas repentinas de ríos y arroyos, además de desbordamientos en las zonas más vulnerables.

Las lluvias también podrían dificultar o interrumpir temporalmente la circulación en carreteras y caminos situados en sectores habitualmente afectados por inundaciones.

El pronóstico corresponde a MetSul Meteorología y fue publicado este viernes 14 de agosto. Al tratarse de una previsión para varios días y de un sistema cuya posición puede variar, los acumulados y las zonas de mayor impacto deberán ajustarse con las sucesivas actualizaciones meteorológicas.

Fuente: MetSul Meteorología, pronóstico elaborado por los meteorólogos Luiz F. Nachtigall y Estael Sias.