PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El cambio de autoridades en la Dirección Nacional de Sanidad Policial abre una nueva etapa para un servicio con alcance nacional y pone sobre la mesa objetivos que también alcanzan al interior del país, donde persisten problemas de infraestructura y atención. En Carmelo, el anuncio adquiere particular interés por el estado de abandono de la policlínica policial, situación sobre la que Carmelo Portal informó recientemente.

El Ministerio del Interior presentó el 13 de agosto en Montevideo al comisario mayor Jorge Lecuna Rodríguez como encargado de la Dirección Nacional de Sanidad Policial y a María Zenia Toribio como subdirectora nacional técnica. También asumieron Fabiana de Armas y Eduardo Vilensky en la conducción técnica del Hospital Policial.

Durante el acto, el ministro del Interior, Carlos Negro, señaló entre las prioridades de la nueva gestión modernizar la administración, ampliar la cobertura de los servicios y reducir los tiempos de espera en todo el país, además de fortalecer la atención en salud mental.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Esos objetivos representan el punto del anuncio que más directamente puede vincularse con la realidad de Carmelo. Sin embargo, el Ministerio no informó medidas específicas para la policlínica local ni anunció obras, reapertura o plazos para recuperar sus instalaciones. Por lo tanto, cualquier cambio concreto dependerá de cómo las nuevas autoridades trasladen esos lineamientos nacionales al territorio.

Sanidad Policial atiende a más de 100.000 personas entre policías en actividad, retirados y sus familias. Lecuna afirmó que buscará una institución “más humana, más integrada, más preventiva y más eficiente”, con énfasis en la prevención y el seguimiento de los usuarios.

Para Carmelo, la nueva conducción genera así una expectativa concreta, aunque todavía sin anuncios: conocer si la ampliación de cobertura y la modernización planteadas a nivel nacional incluirán la recuperación de un servicio local actualmente deteriorado.