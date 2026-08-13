La Intendencia de Colonia continúa desarrollando en Carmelo el programa “Mi Primera Licencia de Conducir”, una propuesta dirigida a jóvenes que se preparan para obtener por primera vez su permiso de conducción.

La iniciativa ofrece más de diez horas de capacitación teórica, con contenidos sobre seguridad vial, normativa de tránsito y conducción responsable. El proceso finaliza con una evaluación de los conocimientos adquiridos.

Los participantes que alcanzan el puntaje mínimo exigido obtienen un 50% de descuento en el costo del trámite para acceder a la licencia de conducir, según informó la Intendencia.

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El programa se desarrolla en distintas localidades del departamento. En el liceo de Nueva Palmira ya culminó el proceso de capacitación de los aspirantes, mientras las actividades continúan en Carmelo.

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La propuesta departamental apunta a que los futuros conductores incorporen conocimientos sobre las normas de tránsito y prácticas de conducción responsable antes de iniciar el trámite para obtener su primera licencia.

De esta manera, el programa combina la capacitación previa con un incentivo económico para quienes aprueben la evaluación establecida.