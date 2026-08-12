Las fotos entregadas a Carmelo Portal muestran paredes con manchas y signos de deterioro, sectores con revestimientos afectados y mobiliario básico. En uno de los espacios se observa una camilla, dos bancos y cajas colocadas sobre el piso.

Se trata, según explicó Carlos Michelena, de una policlínica a la que concurre un médico dos veces por semana. La atención se realiza los martes y jueves, de 9.00 a 12.00, para pacientes pertenecientes a la Policía.

La situación plantea una cuestión que va más allá de la conservación de un edificio: las condiciones materiales en las que se presta un servicio de atención sanitaria para funcionarios policiales.

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Un servicio médico que funciona seis horas por semana

De acuerdo con los datos proporcionados por Michelena, la atención médica presencial se concentra en dos jornadas semanales de tres horas cada una.

El estado que muestran las fotografías adquiere así otra dimensión. No se trata solamente de un local policial con problemas de mantenimiento, sino de dependencias utilizadas para la atención de pacientes.

Las imágenes permiten constatar deterioro visible en los sectores fotografiados. Sin embargo, por sí solas no permiten determinar las causas de las manchas observadas, establecer si existen problemas estructurales o sanitarios ni conocer desde cuándo permanece el lugar en esas condiciones.

Las fotografías abren preguntas sobre el mantenimiento

Michelena, quien además de ser expolicía integra AFUPOLCO, fue quien puso la situación en conocimiento de Carmelo Portal y facilitó las fotografías que documentan el estado de las instalaciones.

A partir de ese material surgen interrogantes sobre las responsabilidades de mantenimiento del local y las condiciones requeridas para desarrollar allí una consulta médica.

¿Desde cuándo presenta este deterioro? ¿Se comunicó la situación a las autoridades? ¿Existe una evaluación técnica del inmueble? ¿Hay reparaciones solicitadas o previstas? ¿Las condiciones actuales fueron evaluadas específicamente teniendo en cuenta que allí se atienden pacientes?

Las respuestas a esas preguntas corresponden a los organismos responsables.

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La atención de quienes trabajan en la seguridad pública

El caso presenta además una particularidad: quienes utilizan el servicio pertenecen a una institución encargada de brindar seguridad a la población.

La existencia de una policlínica destinada a su atención supone disponer no solamente del profesional que realiza las consultas, sino también de condiciones materiales acordes con la función que cumple el lugar.

Las fotografías aportadas por Michelena muestran el estado de determinados sectores en el momento en que fueron registradas. No permiten concluir, sin una evaluación profesional, que el inmueble represente un riesgo para la salud de quienes concurren.

Sí permite formular una pregunta de interés público: ¿son estas las condiciones edilicias en las que debe funcionar un espacio destinado a la atención médica de funcionarios policiales?

La respuesta requiere ahora la posición de las autoridades responsables, tanto sobre el estado actual de la policlínica como sobre las medidas de mantenimiento o reparación previstas.