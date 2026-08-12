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La nueva encuesta de Opción muestra un deterioro de la evaluación del gobierno y del presidente Yamandú Orsi, pero los datos permiten observar algo más que el 57% de opiniones negativas.

En un trimestre, la evaluación negativa del gobierno pasó de 48% a 57%, nueve puntos más. Sin embargo, la positiva apenas cayó un punto, de 20% a 19%. ¿De dónde proviene entonces el deterioro? Principalmente del espacio intermedio: quienes calificaban la gestión como “ni buena ni mala” bajaron de 30% a 24%.

Es decir, más que un desplazamiento importante desde una valoración positiva hacia una negativa, los números sugieren un movimiento de ciudadanos que anteriormente mantenían una posición intermedia.

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Hay otro dato políticamente relevante: el desgaste dentro del propio electorado frenteamplista. Entre quienes votaron al Frente Amplio en octubre de 2024, las opiniones negativas sobre el gobierno alcanzaron 28%. En el segundo trimestre de 2025 eran apenas 2%. Al mismo tiempo, las positivas pasaron de 61% a 39%.

Orsi tampoco queda al margen. Su desaprobación aumentó de 43% a 50%, mientras la aprobación bajó de 26% a 22%. Su saldo pasó de -17 a -28.

¿La polémica por la compra de la camioneta explica la caída? La encuesta no permite afirmarlo. El trabajo de campo fue posterior al episodio, pero, como advierte la propia consultora, coincidencia temporal no significa causalidad.

La fotografía, entonces, es negativa y confirma una tendencia de deterioro. Pero la encuesta no explica sus causas.

Ese es el dato que falta: sabemos que aumentó el descontento; todavía no sabemos, a partir de esta medición, por qué.