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La convocatoria busca conocer el interés existente para desarrollar nuevamente un camping en el lugar donde funcionó anteriormente. El llamado constituye una instancia preliminar y no supone todavía la concreción del proyecto.

La edil colorada Malvina Sarett señaló que el procedimiento permitirá evaluar las propuestas y el interés que pueda existir para llevar adelante el emprendimiento. La representante departamental indicó además que algunos aspectos de la convocatoria coinciden con planteamientos que presentó anteriormente ante la Junta Departamental.

La Junta trabaja en la actualización de la normativa

En paralelo al llamado, la Junta Departamental de Colonia trabaja en modificaciones a la ordenanza que regula este tipo de emprendimientos, cuya normativa vigente data de 1999.

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Según informó Sarett, las comisiones asesoras de la Junta ya abordaron el tema y se prevé que las modificaciones puedan ser consideradas próximamente por el plenario.

La edil había presentado planteamientos vinculados con la instalación de un camping municipal en 2022 y 2025. No obstante, la instancia actualmente en curso corresponde a un llamado de la Intendencia para conocer expresiones de interés e ideas antes de una eventual concreción del proyecto.

De esta manera, el proceso se encuentra todavía en una etapa exploratoria, a la espera de conocer las propuestas que puedan surgir para la recuperación y puesta en valor del espacio del Real de San Carlos.