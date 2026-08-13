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La Intendencia de Colonia participa de Expo Real Estate Argentina 2026, con un stand institucional que comparte con referentes del sector privado.

La delegación está encabezada por el intendente Guillermo A. Rodríguez, acompañado por el director de Relaciones Públicas, Jorge Torres, y el director de Inversiones, Martín de Freitas. Asimismo, participan representantes de la Cámara Inmobiliaria, junto a más de 15 de sus socios, y de la Asociación de Desarrolladores, que cuenta con la participación de más de seis empresas y proyectos.

En el marco de la feria, este miércoles se realizó el Workshop “Colonia para vivir, Colonia para invertir” con la participación de Guillermo A. Rodríguez, Martín de Freitas, el presidente de la Asociación de Desarrolladores, Andrés Castellano, y el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Richard Brunelli. La actividad fue moderada por Maricel Spini, de Ámbito Financiero, y contó con la presencia del embajador de Uruguay, Diego Cánepa.

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Durante el encuentro se abordaron aspectos técnicos, beneficios y fortalezas de invertir en Colonia, se conversó sobre el rol de la Oficina de Inversiones y sus estrategias, y se compartieron experiencias concretas de extranjeros que actualmente desarrollan proyectos en el departamento. También se puso en valor el rol de los agentes inmobiliarios, que generan vínculos, atraen inversores y contribuyen a dinamizar nuevas oportunidades de negocio.

La presentación se destacó por su calidad y amplia convocatoria, en una feria que registra una gran afluencia de público y constituye una oportunidad para mostrar el potencial del Departamento de Colonia ante el segmento especializado.