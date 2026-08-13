El Gobierno nacional presentó a representantes del Congreso de Intendentes un plan de contingencia ante los posibles impactos del fenómeno de El Niño y anunció que comenzará una nueva etapa de coordinación con los 19 departamentos.

El presidente Yamandú Orsi encabezó este jueves 13 una reunión en Torre Ejecutiva con representantes de Canelones, Salto, Rivera y Durazno, junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque.

Durante el encuentro se analizaron las proyecciones climáticas y las medidas de prevención. Entre las acciones previstas se encuentra la instalación de un centro de acopio en Durazno para distribuir materiales de emergencia hacia distintos puntos del país.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según informó el intendente de Canelones, Francisco Legnani, existe una probabilidad superior al 80% de que se produzca el evento climático. Las estimaciones manejadas por el Gobierno contemplan un escenario de hasta 25.000 personas desplazadas y 5.000 evacuadas.

Las intendencias también deberán avanzar en la limpieza de cañadas, arroyos y otros cursos de agua, además de preparar centros de evacuación y fortalecer la coordinación de los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed).

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Gobierno había anunciado además la gestión de créditos por 750 millones de dólares mediante organismos internacionales para reforzar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.

Los gobiernos departamentales prevén impulsar campañas de información y prevención de inundaciones, mientras la coordinación continuará a través del Sinae y el Congreso de Intendentes.