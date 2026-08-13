PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Junta Electoral de Colonia realizará este sábado 15 y domingo 16 de agosto jornadas para tramitar la credencial cívica en Carmelo. La atención tendrá lugar en la Casa de la Cultura y permitirá realizar inscripciones por primera vez, renovaciones y traslados.

La atención al público será de 9.00 a 12.00 y de 13.00 a 17.00 horas. Los números se entregarán a partir de las 9.00, por orden de llegada.

Quienes tramiten la credencial por primera vez podrán hacerlo de forma gratuita. De acuerdo con la información difundida, deberán haber cumplido 18 años hasta el 11 de mayo de 2030 y presentar partida de nacimiento y cédula de identidad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Para renovaciones y traslados será necesario presentar la cédula de identidad y la credencial anterior, en caso de tenerla. Estos trámites tendrán un costo de 200 pesos.

Datos principales

Días: sábado 15 y domingo 16 de agosto

Lugar: Casa de la Cultura de Carmelo

Horario: de 9.00 a 12.00 y de 13.00 a 17.00

Primera vez: gratis

Renovaciones y traslados: 200 pesos

Entrega de números: desde las 9.00, por orden de llegada