El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado este viernes flotando en aguas del Río de la Plata, en proximidades de Punta San Pedro, según información primaria proporcionada por la Armada Nacional.

De acuerdo con los primeros datos oficiales, se trataría de una mujer de aproximadamente 50 años. Hasta el momento no se informó su identidad ni se establecieron las circunstancias de la muerte.

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Personal de la Armada Nacional desplegó un semirrígido para realizar las maniobras necesarias destinadas a recuperar el cuerpo del agua.

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En el lugar se encuentran además Fiscalía y Policía Científica, que intervienen en las actuaciones correspondientes.

La información disponible hasta el momento es de carácter preliminar. No se han proporcionado datos sobre la identidad de la mujer, el tiempo que llevaba el cuerpo en el agua ni las posibles causas del fallecimiento.