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La Dirección Departamental de Salud de Colonia realizará el viernes 21 de agosto una jornada gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos mayores de tres meses, como parte de las acciones de prevención de enfermedades que pueden transmitirse entre animales y seres humanos.

La vacunación tendrá lugar en el Centro Barrial El General de Colonia del Sacramento, de 10.00 a 13.00 horas. La convocatoria está dirigida a propietarios de perros y gatos que se encuentren en edad de recibir la vacuna.

Por razones de seguridad, los perros deberán concurrir con correa o, si son pequeños, dentro de una transportadora. Los gatos deberán ser trasladados en transportadora. También se recomienda presentar el carné de vacunación del animal, en caso de disponer de él.

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La vacuna contra la rabia debe administrarse a partir de los tres meses de edad y repetirse una vez al año, según informó la Dirección Departamental de Salud.

Una medida para proteger a animales y personas

La jornada se enmarca en el concepto de Una Sola Salud, que reconoce la relación entre la salud de las personas, los animales y el ambiente.

La rabia es una enfermedad viral que puede transmitirse a las personas mediante mordeduras o arañazos de animales infectados. Debido a que resulta mortal una vez que aparecen los síntomas, la prevención ocupa un lugar central.

Las autoridades sanitarias remarcaron que la vacunación anual de perros y gatos constituye una de las principales medidas de prevención, tanto para proteger a los animales como para reducir riesgos en la comunidad.