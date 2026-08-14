La Junta Departamental de Colonia tratará este viernes 14 de agosto el expediente por la donación del padrón 8953 de Carmelo a la Cooperativa de Viviendas de la Familia Policial 2 (COVIFAPOL 2), luego de que el Tribunal de Cuentas no formulara observaciones ni reparos al procedimiento y considerara que la Intendencia tiene competencia para realizar la donación.

El asunto será considerado a partir de las 19 horas en una sesión extraordinaria convocada específicamente para analizar la Resolución 2210/2026 del organismo de contralor, vinculada al Decreto 017/2026.

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La Junta ya había autorizado a la Intendencia de Colonia a efectuar la donación pura y simple del inmueble, aunque aquella decisión quedó condicionada al posterior pronunciamiento del Tribunal de Cuentas.

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Con la resolución ahora remitida al Legislativo, el expediente ingresa en una nueva etapa.

Desde el punto de vista jurídico, la operación supone disponer gratuitamente de un inmueble perteneciente al Gobierno Departamental. La Ley Orgánica Municipal establece que el intendente no puede enajenar bienes raíces departamentales sin autorización de dos tercios de los integrantes de la Junta.

El pronunciamiento del Tribunal resulta relevante porque, según surge de la resolución, el organismo no planteó reparos y entendió que la Intendencia posee competencia para efectuar la donación.

Esto no significa que el Tribunal haya decidido donar el inmueble: esa decisión corresponde a los órganos del Gobierno Departamental dentro de sus respectivas competencias. Su intervención constituye un control dentro del procedimiento.

La sesión de este viernes permitirá conocer ahora qué resolución adopta la Junta una vez cumplida la instancia ante el Tribunal de Cuentas.