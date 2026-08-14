La bancada de ediles del Frente Amplio de Colonia cuestionó la actuación del Partido Nacional durante la sesión de la Junta Departamental del miércoles 12 de agosto, a raíz de una intervención del edil Enzo Poggio en el homenaje a Walter Medina, asesinado durante la dictadura cívico-militar en 1973.

En un comunicado emitido este viernes 14 de agosto, la bancada frenteamplista sostuvo que durante la sesión se pretendió modificar la exposición realizada por Poggio. Según la versión expresada en el documento, ante la decisión del edil de mantener sus palabras, la bancada nacionalista reconsideró una votación anterior y no permitió que la intervención fuera remitida a los organismos que habían sido resueltos previamente.

El comunicado no reproduce la intervención de Poggio, no precisa qué parte de sus palabras se pretendía modificar ni detalla cuáles eran los organismos a los que se había dispuesto enviar la exposición.

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El Frente Amplio plantea una discusión sobre la libertad de expresión

La bancada del Frente Amplio interpretó lo ocurrido como un asunto que trasciende la diferencia política surgida durante el homenaje. En el comunicado sostuvo que esas instancias constituyen reconocimientos institucionales en los que deben respetarse la libertad de expresión, la pluralidad de opiniones y el derecho de los ediles a manifestar sus ideas.

“Intentar alterar o condicionar el contenido de una intervención por razones políticas representa un hecho grave”, señaló la bancada, que consideró que una práctica de ese tipo afecta la convivencia democrática y los derechos de los integrantes del legislativo departamental.

El planteo del Frente Amplio se centra también en el uso de las mayorías dentro de la Junta. Según expresó, una mayoría permite resolver los asuntos sometidos a consideración del cuerpo, pero no debería emplearse para limitar las expresiones de representantes de otros sectores políticos.

“La democracia se fortalece con más debate, más tolerancia y más respeto por las diferencias”, afirmó la bancada en el documento.

Reclamo para que la situación no vuelva a repetirse

El comunicado concluye con una exhortación para que episodios de estas características, según la interpretación realizada por la bancada frenteamplista, no vuelvan a producirse en la Junta Departamental.

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El sector reafirmó además su posición en defensa de la libertad de expresión y reclamó que el legislativo departamental continúe funcionando como un espacio de “diálogo democrático, respeto institucional y convivencia”.

El documento está firmado por los ediles Carlos Fernández, Martín Collazo, Emmanuel Martínez, Pedro Leysagoyen, Daniel Almada, Federico Olaverry, Mónica Rivero, Madalena Fuentes, Pablo Cruz, Lucy Prendes y Javier Sallé.