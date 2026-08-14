Por Miguel Guaraglia

La inspectora de Primaria Mariela Montesano afirmó, en entrevista realizada en Radiolugares, que las obras de reparación de la Escuela N.º 44 de Víboras se proyectan para los primeros días de septiembre, luego de un proceso que obligó a revisar el proyecto por el costo de los trabajos. En una entrevista en la que abordó la situación de los centros educativos del departamento de Colonia, también habló de los daños provocados por las últimas lluvias, el funcionamiento de las escuelas rurales, los protocolos ante alertas meteorológicas, los paros docentes y la disponibilidad de materiales.

El caso de Víboras concentra buena parte de las dificultades que enfrenta la administración cuando un edificio escolar sufre daños de consideración. El temporal ocurrido durante la Semana de Turismo afectó la cubierta y algunas aberturas de la Escuela 44. Los diez alumnos permanecieron dos días en modalidad virtual y después regresaron a clases en el sector del edificio que quedó habilitado.

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Montesano explicó que la reparación requirió retirar los elementos afectados, asegurar el lugar, evaluar técnicamente los daños y solicitar presupuestos. Las propuestas recibidas llevaron a revisar el proyecto por sus costos. Según la información que recibió de la arquitecta residente, la empresa ya fue seleccionada y resta completar trámites previos al comienzo de la obra.

—¿Cuándo podrían comenzar concretamente los trabajos en la Escuela 44?

—Lo que se proyecta, porque ya está muy avanzado y ya se decidió la empresa, es que se iniciarían en los primeros días de septiembre. Todavía no tengo conocimiento de cuál es la empresa. Se hace la apertura de obra y se cumplen los pasos correspondientes.

—Han pasado varios meses desde el temporal. ¿Por qué la reparación requiere ese tiempo?

—Es una obra de un porte que requiere determinados tiempos y pasos para volver a reconstruir ese espacio. Hay obras menores que pueden resolverse en el correr de un mes y mediante compra directa, pero esta no es esa situación. Cuando el monto supera los valores establecidos para una compra directa hay que llamar a licitación. El proceso no se cortó; ha tenido continuidad.

Diez alumnos y una escuela rural que la comunidad sigue eligiendo

La Escuela 44 tiene actualmente diez estudiantes. Para Montesano, la cifra debe observarse dentro de la realidad de la educación rural del departamento, donde existen centros con apenas dos alumnos y otros que en determinados períodos llegaron a funcionar con uno.

La inspectora señaló además una característica central de estas instituciones: cuando tienen veinte alumnos o menos funcionan como escuelas unidocentes. El director tiene clase a cargo y trabaja simultáneamente con estudiantes de distintos grados.

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—¿Cómo funciona hoy la Escuela 44 con esos diez niños?

—Es una escuela unidocente. Estamos alrededor de cinco grados y es una clase multigrado. Tenemos también dos niños de inicial. El maestro realiza una propuesta grupal y atiende a cada estudiante según su nivel y su proceso de aprendizaje.

—¿Diez alumnos representan una matrícula importante para una escuela rural?

—Sí. Tenemos escuelas transitando con dos alumnos y alguna estuvo con uno. Esta es una escuela que la comunidad elige y hace el esfuerzo para trasladar a los chicos hasta allí.

Las lluvias expusieron problemas puntuales en otros edificios

El temporal de Víboras no es el único episodio que puso a prueba la infraestructura educativa. Montesano informó que las lluvias intensas del 6 de agosto provocaron ingreso de agua en algunos centros porque los sistemas de desagüe no lograron absorber el volumen acumulado.

Sin embargo, sostuvo que esas situaciones no impidieron el funcionamiento de las escuelas al día siguiente y que las intervenciones necesarias fueron incorporadas entre las prioridades de infraestructura.

—¿Cuál es, en términos generales, el estado de los edificios escolares del departamento?

—En términos generales están bien. Podemos tener alguna filtración de techo que con el alto volumen de lluvia se acentuó y se hizo visible. Son obras menores que ya están previstas y que se están poniendo en prioridad. No son muchas escuelas y ninguna de esas situaciones impide el funcionamiento con los estudiantes.

—¿Qué dejó en evidencia el episodio de lluvias del 6 de agosto?

—Tuvimos afectaciones en algunas escuelas porque los desagües no fueron suficientes y llegó a entrar agua. Eso no impidió que al día siguiente las escuelas estuvieran trabajando, pero sí determinó algunas obras que están en prioridad para realizar acciones concretas.

La precisión es relevante: la inspectora diferencia el caso de la Escuela 44, que requiere una obra de mayor porte y un procedimiento de licitación, de otras intervenciones menores detectadas en el departamento.

Qué ocurre en las escuelas ante una alerta meteorológica

Montesano explicó que Primaria cuenta con disposiciones para actuar frente a fenómenos meteorológicos. Ante una alerta roja se puede disponer el cierre y la suspensión de clases. En otras situaciones, como una alerta amarilla, la decisión sobre la concurrencia queda en manos de las familias, mientras los centros mantienen comunicación con los responsables de los alumnos.

En las escuelas rurales aparece además un factor particular: la accesibilidad. Durante las lluvias intensas de agosto, el rápido crecimiento de algunos arroyos obligó a coordinar el retiro de estudiantes.

—¿Cómo se procede cuando las condiciones meteorológicas empeoran mientras los niños están en la escuela?

—Hay comunicación inmediata con los directores y de los directores con las familias. Tuvimos escuelas rurales donde rápidamente crecían los arroyos y las familias debían tomar decisiones para el retiro seguro de los estudiantes. Cuando ocurre una situación que nos pone en alerta también existe comunicación inmediata con Inspección Técnica, Dirección General y, si corresponde a infraestructura, con los arquitectos residentes.

Paros: si la escuela abre, los alumnos quedan bajo responsabilidad docente

Otro de los asuntos abordados fue el funcionamiento de los centros durante los paros. Montesano aclaró que un docente tiene derecho a no comunicar previamente si se adherirá a una medida sindical, pero explicó que los equipos de dirección procuran determinar si cada establecimiento permanecerá abierto.

La continuidad del servicio de alimentación constituye uno de los puntos centrales de esa coordinación, especialmente en las escuelas con comedor.

—¿Qué sucede si hay paro, la escuela permanece abierta y un niño concurre?

—Si la escuela permanece abierta, el docente que ingresa es responsable de los estudiantes que llegan. Lo que se prioriza también es el servicio de alimentación. Si una escuela está cerrada se hace un relevamiento de las familias interesadas y se organiza cómo brindar ese servicio, incluso mediante otra escuela o con un menú de emergencia.

Montesano mencionó que en algunas oportunidades trabajadores que no adhirieron a las medidas acompañaron el funcionamiento de centros con pocos docentes disponibles, particularmente para sostener la alimentación y la propuesta educativa de la jornada.

La responsabilidad comienza cuando el alumno ingresa al centro

La entrevista también planteó una situación que genera consultas entre familias de escuelas de doble turno: qué ocurre cuando un alumno llega antes del horario y debe permanecer fuera del establecimiento.

Montesano explicó que un maestro de una escuela de doble turno tiene una carga de veinte horas semanales, equivalente a cuatro horas diarias. En el turno matutino trabaja de 8 a 12 y en el vespertino, de 13 a 17.

—¿Puede un niño ingresar antes de las 13 si su turno comienza a esa hora?

—Cuando existen situaciones excepcionales, por razones laborales debidamente justificadas y familias que no tienen otros referentes, si están dadas las posibilidades se puede acordar un ingreso, a veces diez minutos antes. Pero el estudiante, una vez que ingresa a la institución, tiene que estar bajo la responsabilidad y la mirada de un docente.

—¿Por qué una escuela puede mantener cerrado el portón hasta el comienzo del turno?

—Porque somos responsables de los estudiantes desde el momento en que ingresan. En una escuela de cuatrocientos estudiantes, si cien ingresan diez minutos antes y no tengo una figura docente disponible para supervisarlos, no puedo garantizar esa atención. Además, los auxiliares tienen que organizar su tiempo para que el turno siguiente comience con las condiciones de higiene necesarias.

La inspectora vinculó el cierre de puertas y portones durante determinados períodos con una política de seguridad: una vez iniciado el turno, los centros pueden restringir el acceso y utilizar timbres u otros mecanismos para controlar el ingreso de personas ajenas a la institución.

Montesano asegura que las escuelas reciben materiales

Sobre la disponibilidad de útiles y recursos educativos, Montesano rechazó que exista, de acuerdo con la información que maneja la Inspección, un problema general de falta de materiales.

Explicó que buena parte de los insumos fungibles llega directamente a los establecimientos, sin pasar por la Inspección Departamental. También mencionó la distribución de cuadernos para lectura, escritura y matemática, además de libros de inglés en los centros que cuentan con enseñanza presencial de ese idioma.

—¿Hay escuelas del departamento que no tengan siquiera materiales básicos para trabajar?

—Los materiales generales llegan. La escuela tiene cuadernos, cuadernolas, lápices y colores. Puede ocurrir que una escuela o un jardín quiera ampliar una propuesta y solicite otro tipo de material o plantee a las familias colaborar dentro de sus posibilidades, pero cada vez se trabaja más para comenzar el año con el material disponible en la propia escuela.

—¿Inspección recibió planteos concretos de escuelas que estén sin materiales?

—No tenemos ninguna escuela que nos haya manifestado como Inspección que le falte material.

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La respuesta establece un límite preciso a lo que puede afirmarse a partir de esta entrevista: Montesano sostiene que Inspección no recibió planteos de faltantes, pero sus declaraciones no permiten determinar la situación particular de cada salón o cada centro del departamento.

Un sistema que mantiene abiertas las escuelas, pero enfrenta vulnerabilidades puntuales

Las respuestas de Montesano trazan un panorama con dos niveles. Por un lado, Primaria sostiene que los edificios escolares del departamento se encuentran, en términos generales, en condiciones de funcionar y que dispone de procedimientos para responder ante emergencias, paros y problemas edilicios. Por otro, la propia entrevista identifica vulnerabilidades concretas: una escuela rural con daños de consideración que espera desde hace meses una reparación definitiva, centros donde las lluvias superaron la capacidad de los desagües y escuelas rurales cuya accesibilidad puede quedar comprometida por el crecimiento de arroyos.

La Escuela 44 muestra además una particularidad de la educación rural que excede el problema edilicio. Diez alumnos justifican allí una estructura unidocente y multigrado, mientras otros establecimientos del departamento funcionan con matrículas todavía menores. La continuidad de esos centros depende no solo del edificio, sino también de comunidades que, como señaló Montesano, siguen eligiéndolos y trasladando a sus hijos para mantener la asistencia.

En el caso de Víboras, el próximo dato verificable será el comienzo efectivo de la obra. La previsión comunicada por la inspectora apunta a los primeros días de septiembre; al momento de la entrevista, la reparación todavía no había comenzado.