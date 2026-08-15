La continuidad generacional, la profesionalización de la gestión y la sostenibilidad aparecen entre los principales desafíos de las empresas familiares uruguayas, según datos presentados por KPMG Uruguay y el Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

Durante el encuentro “Construyendo futuro: sostenibilidad y continuidad en las empresas familiares”, realizado en Montevideo, ambas instituciones expusieron resultados de la tercera edición de Retratos de Familia en Uruguay. El estudio indica que el 75% de las empresas participantes aspira a continuar en la siguiente generación, mientras que el 89% considera clave la preparación de los sucesores y el 87% ya implementó alguna iniciativa vinculada a sostenibilidad.

El director de Asesoramiento de KPMG, Italo Elola, sostuvo que factores como la visión de largo plazo, los valores compartidos, la confianza y la reputación pueden transformarse en ventajas competitivas cuando se integran a una gestión más profesional.

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También se presentaron datos del KPMG Global Family Business Report 2026, elaborado a partir de 1.927 líderes empresariales de 41 países. El 83% afirmó contar con una estrategia clara de crecimiento, aunque el 59% considera que sostener esa expansión será más difícil durante la próxima década.

El informe señala a la tecnología, la gobernanza y la profesionalización como herramientas centrales para asegurar la continuidad.