La Universidad de la República (Udelar) abrió un período excepcional de inscripciones para cursar tres unidades curriculares del Ciclo Inicial Optativo (CIO) del Área Social y Artística en la región Suroeste. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 13 de setiembre de 2026.

La convocatoria está dirigida a personas de Colonia y zonas cercanas que hayan culminado cualquier opción de bachillerato y quieran comenzar estudios universitarios en el Área Social y Artística.

Los cursos disponibles son Introducción a la Universidad, Introducción a la epistemología y Cuestión social en la historia. Las actividades se desarrollan en el Campus Municipal Profesor Alberto Suppici, en Colonia del Sacramento, aunque una de las unidades curriculares tiene modalidad principalmente virtual.

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Cómo inscribirse

Según informó el Área Social y Artística de la Udelar, el primer requisito es estar inscripto en la Universidad y contar con un usuario activo en el sitio de Bedelías.

Luego, los interesados deberán inscribirse al Ciclo Inicial Optativo de la región Suroeste y, posteriormente, a una o más de las unidades curriculares disponibles.

Las consultas pueden realizarse a través del correo electrónico [email protected].

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Cursos, docentes y horarios

Introducción a la Universidad está a cargo de Sofía Angulo y Sabrina Siniscalchi. Se dicta los lunes, de 14.00 a 16.00, en modalidad presencial.

Cuestión social en la historia tiene como docentes a María Ingold y Mariana Berger. Las clases son los lunes y viernes, de 16.00 a 18.00, también en modalidad presencial.

Introducción a la epistemología está a cargo de Ignacio Cervieri, Ignacio Saraiva, Victoria Lavoreiro, Mauricio Cheguhem, Analía Lavin y Alejandro Paiva. Se dicta los jueves, de 17.30 a 20.30, en modalidad virtual, con algunas instancias presenciales.